 

Папа римский Франциск попал в больницу. Ему проведут операцию на кишечнике

04.07.2021, 18:00, Новости дня
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Папе римскому проведут хирургическое вмешательство из-за дивертикулярного стеноза толстой кишки. Понтифика прооперирует профессор Серджио Альфьери. Доктор работает в отделении медицинских и хирургических наук больницы и возглавляет операционное отделение комплекса хирургии пищеварительной системы.

“Он специализируется на общей и пищеварительной хирургии, а также хирургии толстой кишки, желудка и поджелудочной железы. Очередной медицинский бюллетень будет выпущен по окончании операции”, – сообщили в пресс-службе Святого престола.

Перед визитом в больницу Франциск приветствовал публику на площади Святого Петра в соответствии с воскресной традицией и рассказал, что планирует посетить Венгрию и Словакию в сентябре, добавило издание Corriere della Sera.

Контекст:

Врачи Джемелли в прошлом оперировали Папу Иоанна Павла II. В 1992 году понтифику удалили доброкачественную опухоль в толстой кишке, отметило издание.

Франциск является 266-м папой римским, он был избран 13 марта 2013 года. Он отметился рядом прогрессивных заявлений и решений – в частности, впервые в истории назначил кардиналом афроамериканца и выступил в поддержку однополых браков.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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