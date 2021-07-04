 

Украинка Надежда Киченок продолжает борьбу за два титула на Wimbledon, ее сестра Людмила – за один

04.07.2021, 18:00, Новости дня
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В парном женском разряде украинка вместе с Ралукой Олару из Румынии, сеяные 13-ми, сыграют в третьем круге против Кэролайн Доулхайд из США и Сторм Сандерс из Австралии.

Во втором круге Киченок и Олару выиграли у Сабрины Сантамарии из США и Тамары Зиданшек из Словении – 7:6, 7:6.

В миксте Надежда Киченок вместе с Айсамом-уль-Хак Куреши из Пакистана вышли во второй круг без игровой победы – Анастасия Павлюченкова из РФ и Александр Бублик из Казахстана отказались от борьбы.

Во втором круге украинка и пакистанец сыграют против сеяных шестыми Ивана Додига из Хорватии и Латиши Чжань из китайского Тайбэя.

В смешанном парном разряде на Wimbledon продолжает борьбу за титул и сестра Надежды Киченок Людмила Киченок. Она играет в паре с Оливером Мараком из Австрии.

В первом круге украинка и австриец обыграли мексиканцев Сантьяго Гонсалеса и Джулиану Олмос со счетом 7:5, 7:5 и во втором круге сыграют против японской пары Бен Маклахлан / Эна Сибахара.

Контекст:

В одиночном разряде турнира после поединков 1 июля представительниц Украины не осталось.

В 2021 году турнир на травяном покрытии Wimbledon проходит с 28 июня по 11 июля. Его призовой фонд составляет £35 млн.

В 2020 году турнир не проводился из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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