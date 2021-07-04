 

Оккупанты на Донбассе открывали огонь пять раз, погиб украинский военный

04.07.2021, 18:00, Новости дня
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“Один военнослужащий из состава ООС получил несовместимые с жизнью ранения. Командование выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего”, – сообщили военные.

В районе села Водяное на Приазовье боевики использовали два раза гранатометы разных систем и стрелковое оружие. Под Авдеевкой украинских военных оккупанты обстреливал из крупнокалиберных пулеметов, а в районе поселка Мирное – из противотанковых гранатометов.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/245324927050491/

Возле поселка Березовое боевики стреляли из автоматических станковых гранатометов. Украинские военные вели ответный огонь. О всех нарушениях режима прекращения огня украинская сторона сообщила представителям миссии ОБСЕ.

Контекст:

Россия после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года оккупировала Крым. Присоединение полуострова к Российской Федерации не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году РФ начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным президента Украины Владимира Зеленского, за время конфликта погибло более 14 тыс. человек.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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