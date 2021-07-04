Запасы лития в природе оказались гораздо меньшими, чем полагали ранее

Ученые из токийского университета сумели объяснить причины недостатка запасов лития в природе. Они утверждают, что данный металл является редкостью не только на Земле, но и в целом во Вселенной.

По словам экспертов, первоначально, после Большого взрыва, литий был одним из преобладающих химических элементов. Однако со временем изотопы транформировались, образуя другие молекулы.

Это удалось доказать в процесс исследований в области ядерной физики, поясняют ученые. Напомним, что в последнее время представители науки начали замечать, что запасы лития находятся на грани исчерпания, хотя именно этот металл необходим в большом количестве для производства мощных современных аккумуляторов.