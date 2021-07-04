Эксперт назвал способы определения местоположения человека по телефону

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04.07.2021, 17:58, Новости дня
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Эксперт по ИТ-технологиям агентства Telecom daily Денис Кусков пояснил, как найти человека, имеющего мобильный телефон. По его словам, для этого существует целый рад вполне легальных методов. Впрочем, также существуют и незаконные методы, но прибегать к ним вовсе не обязательно, говорит специалист.

Например, вы можете отправить запрос оператору связи, который предоставит информацию о локации, где сейчас находится мобильное устройство. Вам всего-то нужно отправить USSD-запрос, говорит Кусков.

Кроме того, можно воспользоваться так называемыми программами-пеленгаторами. Многие из них абсолютно свободно предлагаются в магазинах приложений. Однако следует иметь в виду, что для пеленгации нужно также получить разрешение самого владельца смартфона.



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