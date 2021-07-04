В Италии сравнили новую стратегию ЕС в отношении России с шизофренией

Итальянские аналитики оценили новую стратегию ЕС в отношении России. По мнению авторов публикации в L’Antidiplomatico, комплекс мер, предлагаемых политиками Запада, можно сравнить с шизофренией.

На последнем саммите лидеров стран Европейского Союза обсуждались вопросы отношений с Российской Федерацией. В предложенном главой внешнеполитической службы Жозепом Борелем подходе ярко выступают три основополагающих принципа: отклонение, сдерживание и взаимодействие. Политик считает такую концепцию примером прагматизма и разумного диалога с Москвой. Однако его мнение разделяют в Европе далеко не все.

Обозреватели итальянского ресурса L’Antidiplomatico изучили новую программу действий и считают ее малоэффективной и поэтому нежизнеспособной. Более того, авторы публикации даже сравнили положения документа с шизофренией. Предложенные меры, уверены аналитики, могут поддержать только люди с проблемами психического здоровья. Причиной такого критического взгляда на новые инициативы Евросоюза стали противоречия, заложенные в программе. Автор статьи обращает внимание на нелогичность одновременного сдерживания РФ и в то же время взаимодействия с ней.

Кроме того, заявленный принцип отвержения Москвы и ее предложений журналисты из Италии считают неприкрытой попыткой навязать Москве выгодную Брюсселю поведенческую модель. Еврочиновники стремятся таким способом вынудить Российскую Федерацию вести диалог с Украиной в нужном именно ЕС ключе. Аналитики издания назвали шантажом предположение, что Кремль должен будет отвечать за выполнение Минских соглашений, поскольку выполнять его должен именно Киев. В самих договоренностях черным по белому написано, что РФ выступает только как гарант их соблюдения, наравне с Францией и Германией.

Нет в новых принципах и полноправных отношений с РФ, так как Запад хочет заставить Москву отказаться от своих интересов. В заявленных же направлениях гипотетического сотрудничества в здравоохранении и преодолении коронавируса, развитии Арктики и борьбе с климатическими изменениями также нет и речи об отмене или хотя бы послаблении антироссийских санкций. Таким образом, Евросоюз старается всего лишь максимально использовать своего оппонента для извлечения выгоды. При этом авторы статьи напомнили и о расколе внутри самой европейской конфедерации. И одной из тем, по которой в Европейском Союзе нет единства, является поддержка Москвы или усиление давления на нее.

Источник: inforeactor.ru