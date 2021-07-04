Военный аналитик предупредил о работе иностранной разведки у границ РФ

Военный аналитик Николай Протопопов предупредил о «шпионских играх» Запада по отношению к России. По его информации, иностранная разведка в последнее время все более активно работает у границ РФ.

В последние годы взаимоотношения Запада и РФ все более напоминают времена так называемой «холодной войны». Кроме открытого противостояния с задействованием пропаганды, Соединенные Штаты и Евросоюз используют различные спецслужбы. Российский военный обозреватель Николай Протопопов уверен, что уже сейчас у рубежей РФ находится огромное количество спецагентов разведки стран Запада. Особенно они интересуются ситуацией в Крыму, а также обороноспособностью полуострова.

Стоит отметить, план полетов разведывательных самолетов U-2 над территорией Советского Союза был утвержден Пентагоном еще 65 лет назад. Тех же «шпионских игр» придерживаются и сейчас как в Соединенных Штатах, так и в Европейском Союзе. Размах разведдеятельности Запада поражает, такого сосредоточия сил не было даже в пиковые моменты 1950-1960-х годов. США и ЕС применяют неоднократно замеченный у берегов Крыма самолет P-3 Orion, а также оснащенный системами коммуникаций, радарами, и комплексами гидроакустики P-8 Poseidon. Нередко отмечают появление у границ РФ и способное преодолевать на одной заправке огромные расстояния воздушное судно RC-135.

Однако местом локации шпионов западных спецслужб является не только воздушное пространство. Так, в море США и ЕС развернули огромные комплексы по слежке за российскими оборонительными системами. Часто заходят корабли НАТО и США и в акваторию Черного моря.

Источник: inforeactor.ru