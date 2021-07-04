Süddeutsche Zeitung – председательство Словении в Совете ЕС грозит беспорядком

Премьер-министр Словении Янез Янша занял пост председателя Совета ЕС, пишет Süddeutsche Zeitung. Он известен своими критическими высказываниями в адреса союза, а также тем, что, следуя по стопам Польши и Венгрии, постепенно ограничивает у себя в стране свободу СМИ и уничтожает правовое государство. Поэтому в Брюсселе на него больших надежд не возлагают и даже опасаются, что он может устроить беспорядок, рассказывает немецкое издание.



Reuters

Словения стала председателем в Совете ЕС, пишет Süddeutsche Zeitung. Премьер-министр страны Янез Янша заявил, что наряду с борьбой против пандемии коронавируса, в его приоритеты также входит укрепление устойчивости ЕС и преодоление вето Болгарии против переговоров о вступлении в союз с Северной Македонией. Но в Брюсселе на него больших надежд не возлагают и даже опасаются, что он может устроить беспорядок.

Раньше Янша не раз критично высказывался о Евросоюзе, говорил, что в нём существует «двойная мораль», цензура, а некоторые страны ощущают себя «колониями или членами второго класса». При этом в своей стране он ограничивает свободу СМИ, как и в своё время бывший глава Белого дома Дональд Трамп, ругает в Twitter журналистов, после чего им приходят угрозы. Также его правительство лишило финансирования государственное новостное агентство STA, и, по словам критиков, недодаёт рекламных денег оппозиционным СМИ.

Показательный скандал произошёл в первый день председательства Словении в Совете ЕС, продолжает издание. Во время рабочего заседания правительства Янша с Еврокомиссией он заговорил о «судьях-коммунистах», заполонивших судебную систему в его стране, и показал фотографию двух судей.

Эта «фото-провокация» вызвала возмущение у глав Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, а её заместитель Франс Тиммерманс даже отказался участвовать в традиционной фотосессии после мероприятия. «Я просто не мог стоять на одной сцене с премьер-министром Яншей, — заявил он. — Мы должны и впредь называть по имени тех, кто представляет угрозу для правового государства». В ответ премьер Словении сказал: «Если они не хотят принимать правду, это их проблема, а не проблема самой правды».

По мнению многих наблюдателей, Словения следует примеру Польши и главным образом Венгрии, где премьер-министр Виктор Орбан уже годами разрушает правовое государство, пишет Süddeutsche Zeitung. В Брюсселе опасаются, что из-за своих твитов Янша ещё не раз попадёт в заголовки критикующих его статей. Но большого беспорядка можно не опасаться, так как после подписания Лиссабонского договора значимость переходящего каждые шесть месяцев к другой стране поста председателя Совета ЕС снизилась. Соотношение сил в органе сильно не изменится. К тому же в январе председательство должно перейти к президенту Франции Эммануэлю Макрону, который собирается воспользоваться им для переизбрания, так что не исключено, что уже после летних каникул Париж неофициально возьмёт на себя контроль в Совете ЕС.