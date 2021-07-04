SZ – «откровенное и безоговорочное признание» — Амстердам принёс извинения за колониальное рабство

Мэр Амстердама Фемке Халсема принесла официальные извинения за участие города в работорговле, пишет Süddeutsche Zeitung. Как отмечают эксперты, теоретически признание вины за «великую несправедливость колониального рабства» открывает дверь для возможных требований компенсаций со стороны пострадавших народов. Большинство нидерландцев, однако, к извинениям оказались не готовы.



Reuters

В четверг в амстердамском Остерпарке прозвучала историческая речь. Мэр Амстердама Фемке Халсема извинилась за участие голландской столицы в работорговле. «Пришло время замуровать великую несправедливость колониального рабства в нашу городскую идентичность — с помощью откровенного и безоговорочного признания», — сказала политик «Зелёных левых» Халсема. Амстердам — ​​первый город в стране, решившийся на этот шаг. Это стало одним из признаков переосмысления дискуссии, развитию которой способствовало движение «Black Lives Matter», пишет Süddeutsche Zeitung.

Исследование, проведённое по поручению городского совета, пролило свет на роль Амстердама в работорговле. Обнаружилось, что в 1578—1795 гг. большинство из 139 мэров города одновременно возглавляли голландские Вест-Индскую и Ост-Индскую компании, извлекавшие из работорговли огромную прибыль. «Интересы государства, компаний и частных лиц зачастую сливаются в одно целое», — отмечается в докладе.

Как отмечает издание, Фемке Халсема произнесла свою речь по случаю празднования «Кетикоти», ежегодного Дня отмены рабства в Суринаме, голландской колонии, произошедшей 1 июля 1863 года. В сравнении с другими странами это случилось довольно поздно. Кроме того, реальную свободу рабы получили лишь спустя десять лет, после истечения переходного периода, в ходе которого они продолжали работать на тех же плантациях.

В ходе общественной дискуссии все слова тщательно взвешивались. В 2001 году один из министров говорил о «глубоком сожалении, с тенденцией к раскаянию», а в 2013 году вице-премьер Лодевейк Ашер сделал ещё один шаг вперёд, прибегнув к «глубокому сожалению и раскаянию». Но только «извинение» Халсемы является «действенным словом», именно его надеялись услышать потомки рабов. «Нельзя недооценивать символический эффект», — подчеркнула Линда Ноитмер, сотрудница Национального института истории рабства.

По её словам, именно извинения означают признание того факта, что работорговля являлась преступлением против человечности. С их помощью становится ясен масштаб страданий, принесённых трансатлантической работорговлей, последствия которой сохраняются и по сей день. Кроме того, только это слово — теоретически — открывает дверь для возможных компенсационных выплат. Однако опыт показывает, что такие требования ни к чему не приводят, отмечает издание.

Возможность принести извинения также рассматривается в Роттердаме, Утрехте и Гааге. Но Нидерланды как единое целое пока не готовы на этот шаг. В прошлом году премьер-министр Марк Рютте заявил, что это будет способствовать «ещё более сильной поляризации» страны. Согласно опросам, большинство граждан отвергают такой жест.

Извинений требует и независимая комиссия, занимавшаяся подготовкой доклада. Эксперты считают, что государство должно выразить свою готовность как можно скорее исправить «историческую несправедливость». Они ссылаются на аналогичные жесты со стороны Германии, Бельгии и Франции. Предполагается, что извинения на государственном уровне будут принесены через два года.

В последнее время в Нидерландах всё чаще обсуждают вопросы исторической вины и возмещения ущерба. Вероятно, это происходит и потому, что нидерландцы, как считает автор статьи, вытеснили часть своего прошлого. За свою причастность к Холокосту государство извинилось лишь в 2020 году. Колониальная эпоха, особенно жестокие военные действия в Индонезии после провозглашения независимости в 1945 году, ещё не получила достаточного переосмысления. Всё это смешивается с дебатами об иммигрантах и ​​расизме, в которых левые политики сражаются с правыми .

Примером тому служат ежегодные споры о помощнике Синтаклааса (нидерландского Деда Мороза. — ИноТВ) Чёрном Пите, который доставляет подарки детям через дымоход. По легенде, его лицо почернело от сажи. Одни считают это расизмом, другие — невинной традицией. То же относится и к дебатам о Золотой карете, принадлежащей нидерландской королевской семье и используемой при ежегодном обращении монарха к парламенту. На транспортном средстве можно увидеть иллюстрацию, на которой изображены полуобнажённые темнокожие рабы. Левые политики и активисты требуют, чтобы король больше не использовал этот «символ неравенства». Лидер национал-либеральной «Партии свободы» Герт Вилдерс предостерегает от разрушения идентичности: «Вы собираетесь отменить Нидерланды», — передаёт его слова Süddeutsche Zeitung.