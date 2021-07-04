 

Женщина погибла из-за разгула стихии в Крыму

04.07.2021, 17:18, Новости дня
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В крымском селе Куйбышево в Бахчисарайском в результате разгула стихии погибла женщина, еще одна госпитализирована, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

«Информация о двух женщинах в селе Куйбышево – одна погибла, одна в больнице», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Ранее в Бахчисарайском районе Крыма при сходе селевого потока из-за ливней пострадала женщина.

Напомним, в Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и Южный берег Крыма.



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