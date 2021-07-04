 

Moet Hennessy согласилась с требованиями нового закона

04.07.2021, 17:18, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Компания Moet Hennessy согласилась маркировать свою продукцию, которая будет поставляться в Россию, как «игристое вино», написал Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

Сообщается, что изменение законодательства, требующее упоминания «игристого вина» на этикетке, привело к «кратковременной приостановке поставок». Пауза необходима для внесения нужных изменений в поставках продукции, сказали в компании, передает РИА «Новости».

«Поставки возобновятся как можно скорее, как только будут внесены коррективы», – пояснили в Moet Hennessy.

Ранее крупнейший производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, входящий во французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), направил российским партнерам письмо с решением прекратить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок.

Поставки приостановят из-за поправок в законе 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», одобренного Советом Федерации 23 июня. Закон, регламентирующий производство и реализацию винодельческой и алкогольной продукции, был инициирован группой депутатов Госдумы и призван привести законодательство в соответствие с законом о виноградарстве и виноделии, который действует в РФ с 26 июня 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

31.07 / Погребинский оценил слова Кравчука о «поиске компромисса» по Донбассу

10.03 / Съезд судей назначил трех членов Высшего совета правосудия

07.08 / Глава Пентагона обсудил вопросы безопасности с китайским коллегой

23.03 / Евросоюз ввел новые санкции, в Офисе президента начали отмывать надписи, Зеленский обещает судебную реформу через три года. Главное за день

18.01 / Больше половины американцев хотят, чтобы Трампу запретили занимать госдолжности

13.11 / По указке администрации Трампа Госдеп не передаёт Байдену послания от зарубежных лидеров

19.07 / Умер испанский писатель Хуан Марсе

28.06 / Нижняя палата Конгресса США приняла закон о наделении столичного округа правами 51-го штата

04.05 / Выросло число погибших после крушения метромоста в Мехико

06.07 / Серебренников решил не обжаловать приговор

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика