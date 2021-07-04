Moet Hennessy согласилась с требованиями нового закона

Компания Moet Hennessy согласилась маркировать свою продукцию, которая будет поставляться в Россию, как «игристое вино», написал Bloomberg со ссылкой на сообщение компании.

Сообщается, что изменение законодательства, требующее упоминания «игристого вина» на этикетке, привело к «кратковременной приостановке поставок». Пауза необходима для внесения нужных изменений в поставках продукции, сказали в компании, передает РИА «Новости».

«Поставки возобновятся как можно скорее, как только будут внесены коррективы», – пояснили в Moet Hennessy.

Ранее крупнейший производитель алкогольной продукции Moet Hennessy, входящий во французский концерн по производству предметов роскоши LVMH (Louis Vuitton Moet Hennessy), направил российским партнерам письмо с решением прекратить поставки шампанского в Россию на неопределенный срок.

Поставки приостановят из-за поправок в законе 171-ФЗ «О регулировании алкогольной продукции», одобренного Советом Федерации 23 июня. Закон, регламентирующий производство и реализацию винодельческой и алкогольной продукции, был инициирован группой депутатов Госдумы и призван привести законодательство в соответствие с законом о виноградарстве и виноделии, который действует в РФ с 26 июня 2021 года.