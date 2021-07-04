Седокова в коротком топе похвасталась спортивным телом

Певица отметила, что никогда не любила бегать, а большой стадион казался ей непреодолимым препятствием. Но она нашла выход из ситуации.

“А что если обмануть свой мозг, подумала я утром? И не пошла на стадион. Маленький баскетбольный корт не казался мне большой угрозой. Я решила пробежать вокруг 10 кругов. И удивительное случилось! Я спокойной пробежала 10, потом еще 10 прошла, потом еще пять пробежала. Думаю, если сложить, то как раз стадион и получился”, – написала она.

Седокова отметила, что подобным образом можно преодолеть и другие трудности. Она посоветовала не ставить слишком большую цель, а разбить ее на несколько поменьше.

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Публикация от ANNA SEDOKOVA (@annasedokova)

Многие подписчики вдохновились напутствием певицы. Не забыли они отметить и ее отличную форму.

“Красотка”, – написала kira_shern.

“Спасибо огромное за мотивацию”, – добавила mary_antipova.

Некоторым подписчикам показалось, что Седокова уже успела сбросить несколько лишних килограммов. “Умница, Анна, вы так постройнели! Сколько вы сбросили, если не секрет?” – спрашивает amplua_salon.

Певица уверяет, что пока ее вес стоит на месте, но она уже на пути к идеальной цифре.

Контекст:

С 2002-го по 2004 год Седокова была солисткой “ВИА Гры”. После ухода из группы находилась в декрете. В апреле 2006 года начала сольную карьеру: под псевдонимом Аннабель выпустила клип на песню “Мое сердце”, а в сентябре того же года выступила на фестивале “Пять звезд” в Сочи под собственным именем.

Седокова была ведущей передачи “Король ринга” (2008), а также участницей шоу “Ледниковый период 2” (2008), “Две звезды” (2009) на российском “Первом канале”. В октябре 2010 года она отправилась в первый сольный тур, а в 2016 году презентовала первый сольный альбом “Личное”. Артистка живет и работает в России.

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