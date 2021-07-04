Ватикан объявил о начале суда по делу о незаконных финансовых операциях. В числе подозреваемых – кардинал

Обвинения предъявлены 10 бывшим должностным лицам, среди которых 73-летний кардинал Анджело Беччиу. Их обвиняют в нецелевом использовании 350 млн евро и в покупке недвижимости за границей, в том числе в Лондоне.

“На мой взгляд, папа пошел на очень эффектный шаг: в первый раз на суд выносятся внутренние дела, что, без сомнения, исторические событие в Ватикане”, – сказал корреспондент Askanews и La Stampa в Ватикане Якопо Скарамуцци.

Первое судебное заседание состоится 27 июля. Перед судом предстанут Беччиу и два высокопоставленных должностных лица из отдела финансовой разведки Ватикана, сообщило Reuters.

Папа римский Франциск дал на прошлой неделе разрешение на предъявление обвинения Беччиу.

Сам кардинал заявляет о своей невиновности, он считает себя жертвой махинации. Адвокат Беччиу сказал, что его клиент невиновен, действовал по приказу и спас Ватикану миллионы евро.

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