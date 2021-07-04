Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах выросло до 45

Некоторым солдатам удалось выпрыгнуть из самолета до того как он разбился. Самолет попытался приземлиться в аэропорту Холо, но пролетел мимо взлетно-посадочной полосы. Он не смог набрать достаточную мощность и разбился у близлежащего муниципалитета Патикул.

Представитель министерства национальной обороны сообщил агентству о смерти трех мирных жителей и четверых раненых после катастрофы. Пятеро военнослужащих все еще числятся пропавшими без вести. Другой представитель военных, полковник Эдгард Аревало, сказал об отсутствии признаков нападения на самолет.

Associated Press сначала сообщало о пропавших без вести 17 солдатах.

Командование заявило, что находящиеся на борту солдаты имеют звание рядовых и направляются в свои батальоны. Они летели в провинциальный аэропорт Холо из Лагуиндана.

Контекст:

На борту военного самолета Hercules Lockheed C-130 было 92 человека, из них трое пилотов и пять членов экипажа. По крайней мере 40 человек после крушения доставили в больницу.

—