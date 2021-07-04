 

Число погибших при крушении военного самолета на Филиппинах выросло до 45

04.07.2021, 17:06, Новости дня
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Некоторым солдатам удалось выпрыгнуть из самолета до того как он разбился. Самолет попытался приземлиться в аэропорту Холо, но пролетел мимо взлетно-посадочной полосы. Он не смог набрать достаточную мощность и разбился у близлежащего муниципалитета Патикул. 

Представитель министерства национальной обороны сообщил агентству о смерти трех мирных жителей и четверых раненых после катастрофы. Пятеро военнослужащих все еще числятся пропавшими без вести. Другой представитель военных, полковник Эдгард Аревало, сказал об отсутствии признаков нападения на самолет.

Associated Press сначала сообщало о пропавших без вести 17 солдатах.

Командование заявило, что находящиеся на борту солдаты имеют звание рядовых и направляются в свои батальоны. Они летели в провинциальный аэропорт Холо из Лагуиндана.

Контекст:

На борту военного самолета Hercules Lockheed C-130 было 92 человека, из них трое пилотов и пять членов экипажа. По крайней мере 40 человек после крушения доставили в больницу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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