Группа исследователей взялась разгадать тайну пирамиды Хеопса

Несмотря на всемирную известность, расположенная в египетской пустыне пирамида Хеопса все еще остается малоисследованным древним объектом. Ученые предполагают, что внутри есть еще немало помещений и коридоров, неизвестных современным историкам.

Международная группа исследователей решила провести поиски «на просвет» и «на отражение». Ученые надеются совершить новые открытия в данной пирамиде. Ведь в каждом из доселе неизвестных помещений могут храниться несметные сокровища.

Кстати, технологии, при помощи которых будет произведен поиск, разработаны в МГУ имени Баумана. Специалисты российского вуза предлагают использовать радиоизлучение в диапазоне около 100 МГц, которые не повредят стены пирамиды.