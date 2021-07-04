 

Группа исследователей взялась разгадать тайну пирамиды Хеопса

04.07.2021, 17:04, Новости дня
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Несмотря на всемирную известность, расположенная в египетской пустыне пирамида Хеопса все еще остается малоисследованным древним объектом. Ученые предполагают, что внутри есть еще немало помещений и коридоров, неизвестных современным историкам.

Международная группа исследователей решила провести поиски «на просвет» и «на отражение». Ученые надеются совершить новые открытия в данной пирамиде. Ведь в каждом из доселе неизвестных помещений могут храниться несметные сокровища.

Кстати, технологии, при помощи которых будет произведен поиск, разработаны в МГУ имени Баумана. Специалисты российского вуза предлагают использовать радиоизлучение в диапазоне около 100 МГц, которые не повредят стены пирамиды.



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