 

Астрономы рассказали, какое чудо могли видеть земляне в середине одиннадцатого века

04.07.2021, 17:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В данный момент на ночном небосводе можно наблюдать Крабовидную туманность. Однако почти тысячу лет назад наши далекие предки могли наблюдать за процессом ее формирования.

Небесное явление происходило в 1054 году нашей эры и в течение более чем трех недель поражало взор людей из средневековой эпохи. На небе вспыхнула настолько яркая звезда, что ночью она светила почти так же, как Солнце, а днем ее также было видно как второе маленькое светило.

На самом деле, это происходит взрыв сверхновой, после которого Крабовидная туманность и образовалась, говорят астрономы. Далеко не всем землянам повезло рассматривать подобные космические явления. К сожалению, в одиннадцатом веке никто не мог объяснить, что именно происходит.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.12 / CNN – администрация Трампа помешала встрече переходной команды Байдена с представителями военной разведки

03.07 / Учительницу, которая била ребенка в инклюзивном классе киевской школы, уволили – офис омбудсмена

05.10 / Астрономы нашли планеты с условиями для жизни лучше земных

13.07 / Стартовали продажи новой версии Beijing BJ40

19.07 / От COVID-19 в мире излечились более 8 млн человек

31.07 / Трампа заподозрили в боязни проиграть президентские выборы

02.04 / США выразили протест против незаконной призывной кампании в оккупированном Крыму

15.05 / «Прорывные заражения» — CBS News объяснил положительные тесты на коронавирус у вакцинированных «Янкис»

20.01 / Видео: НАТО вызывает рак

17.12 / Эксперт: Путин видит угрозы вмешательства в выборы в РФ извне

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика