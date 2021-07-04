Астрономы рассказали, какое чудо могли видеть земляне в середине одиннадцатого века

В данный момент на ночном небосводе можно наблюдать Крабовидную туманность. Однако почти тысячу лет назад наши далекие предки могли наблюдать за процессом ее формирования.

Небесное явление происходило в 1054 году нашей эры и в течение более чем трех недель поражало взор людей из средневековой эпохи. На небе вспыхнула настолько яркая звезда, что ночью она светила почти так же, как Солнце, а днем ее также было видно как второе маленькое светило.

На самом деле, это происходит взрыв сверхновой, после которого Крабовидная туманность и образовалась, говорят астрономы. Далеко не всем землянам повезло рассматривать подобные космические явления. К сожалению, в одиннадцатом веке никто не мог объяснить, что именно происходит.