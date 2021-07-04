 

Надежда Бабкина объяснила отказ жить с молодым избранником

04.07.2021, 17:02, Разное
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Певица и ведущая Надежда Бабкина в ходе общения с журналистами объяснила отказ жить под одной крышей вместе с молодым избранником Евгением Гором. Она рассказала, что за время отношений так и не съехалась вместе с возлюбленным.
Некоторые поклонники считают, что Надежда Бабкина разошлась с молодым избранником. Артистка отрицает этот факт, но не скрывает, что пара проживает отдельно. Для них являются нормальными периодические встречи. Бабкина считает, что 41-летнему Евгению Гору нужно давать небольшое количество свободы, чтобы тот ощущал себя независимым человеком.

Многие знаменитости мечтаю встретить принца, а потом боятся его потерять. Именно по данной причине в отношениях избранников начинает появляться некое давление. Бабкина считает, что так делать не нужно. Артистка пользуется популярностью у многих мужчин. Выглядеть прекрасно ей помогают различные процедуры по омоложению. При этом исполнительница не планирует менять Евгения Гора на другого избранника.

Источник: fedpress.ru



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