 

Названо занятие для снижения стресса и давления

04.07.2021, 17:02, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Ученые из Индии назвали занятие, которое поможет снизить уровень стресса и давление. Если не контролировать данный аспект, то не исключен сердечный приступ.
В исследовании специалистов приняли участие 100 человек с первой стадией гипертонии. На протяжении трех месяцев половина испытуемых по 15 минут каждый день слушала музыку. Представители обоих групп за это время изменили образ жизни. Авторы научной работы измеряли вариабельность сердечного ритма участников, а также уровень стресса и показатели артериального давления.

Первая группа пояснила о снижении уровня стресса. Ученые установили, что нервная система расслабляется посредством прослушивания музыки. Специалисты из Бразилии заявили: музыкальные композиции улучшают систолическое артериальное давление. В связи с этим исследователи пришли к выводу, что прослушивание музыки можно считать важным аспектом для борьбы с гипертонией.

Ключевым фактором высокого кровяного давления является стресс. Когда тело находится в постоянной борьбе или же в попытках бегства, сердце начинает биться быстрее, к тому же сужаются кровеносные сосуды. Кроме того, исследователи порекомендовали практиковать глубокое дыхание и медитацию.

Источник: www.medikforum.ru



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.07 / Макияж глаз летом должен быть сочным. Какие варианты в тренде

27.10 / Мнение: Хаменеи приказал положить конец атакам в Ираке на объекты США

05.12 / Мнение: Вакцинация, обреченная на провал…

29.11 / Мнение: Теракт

03.03 / Доктор Мясников рассказал о смертельной ошибке при лечении коронавируса

14.09 / Петр Чернышев спасал тяжелобольную Анастасию Заворотнюк путем нечеловеческих нагрузок

20.12 / Мнение: Чем опасна российская вакцина от COVID-19?

30.07 / Владимир Пооль: если бы Эстония отказалась от ультиматума, нас бы попросту разбомбили

12.09 / Кожа времени

31.03 / Скандалы: Миллиардер Захарченко не принял взятку в полтора миллиарда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика