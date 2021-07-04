Названо занятие для снижения стресса и давления

Ученые из Индии назвали занятие, которое поможет снизить уровень стресса и давление. Если не контролировать данный аспект, то не исключен сердечный приступ.

В исследовании специалистов приняли участие 100 человек с первой стадией гипертонии. На протяжении трех месяцев половина испытуемых по 15 минут каждый день слушала музыку. Представители обоих групп за это время изменили образ жизни. Авторы научной работы измеряли вариабельность сердечного ритма участников, а также уровень стресса и показатели артериального давления.

Первая группа пояснила о снижении уровня стресса. Ученые установили, что нервная система расслабляется посредством прослушивания музыки. Специалисты из Бразилии заявили: музыкальные композиции улучшают систолическое артериальное давление. В связи с этим исследователи пришли к выводу, что прослушивание музыки можно считать важным аспектом для борьбы с гипертонией.

Ключевым фактором высокого кровяного давления является стресс. Когда тело находится в постоянной борьбе или же в попытках бегства, сердце начинает биться быстрее, к тому же сужаются кровеносные сосуды. Кроме того, исследователи порекомендовали практиковать глубокое дыхание и медитацию.

Источник: www.medikforum.ru