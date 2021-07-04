 

В Кремле заявили о необходимости жестких мер по вакцинации россиян

04.07.2021, 16:56, Разное
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По словам официального представителя Кремля, пандемия коронавируса требует от руководства страны жестких мер, касательно вакцинации населения.

Он подчеркнул: очевидно, что сложная эпидемиологическая обстановка будет оставаться реальностью, с которой россиянам придется жить еще какое-то время. И все понимают, что эта ситуация никому не облегчает жизнь.

По словам пресс-секретаря, такое время требует от руководства страны довольно жестких мер, оно “требует от нас ответственности в плане вакцинации”.

Российские регионы один за другим вводят обязательную вакцинацию для работников тех сфер деятельности, которые связаны с работой в непосредственном контакте с людьми. За последние сутки в России выявлено 25 142 новых случая заражения COVID-19, их общее число достигло 5 610 941. При этом победить болезнь удалось 5 068 901 пациентам с диагностированным ранее коронавирусом. Кроме того, в России пандемия унесла жизни 137 925 человек.

Наибольшее число заражений зафиксировано за последние сутки в Москве. В столице за прошедшую пятницу заболели 7624 человека, успешно завершили лечение 5747 пациентов. Скончались 111 человек. С начала пандемии в российской столице выявлено 1 387 775 случаев заражения, 1 182 540 выздоровели. 22 895 пациентов ушли из жизни.



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