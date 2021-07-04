Путин за два дня подписал более 100 законов

Президент России Владимир Путин всего за двое суток подписал 135 законов. Документы затрагивают самые разные сферы жизни российского общества.

Среди них, в частности, есть правовой акт, запрещающий обнародование личных данных сотрудников силовых структур и людей, находящихся под защитой государства. Другой документ запрещает иностранным IT-фирмам осуществлять деятельность в России без открытия филиала на территории страны. При этом он предусматривает ограничение доступа к социальным сетям, видеохостингам и сервисам для мгновенного обмена сообщениями.

Кроме того, один из документов запрещает отрицать ключевую роль Советского союза во Второй мировой войне и публиковать изображения фашистов. Ещё один закон запрещает мигрантам работать без прохождения процедуры снятия отпечатков пальцев, другой запрещает приобретать оружие без прохождения медосвидетельствования.

Своей подписью Владимир Путин также предоставил правоохранительным органам доступ к данным геолокации мобильных устройств граждан и ужесточил наказания за незаконный оборот оружия. управление автомобилем в нетрезвом виде и продажу товаров без маркировки. Помимо этого российский лидер поручил создать единый государственный счётчик интернет-трафика и запустить трансляцию телеканалов в интернете.