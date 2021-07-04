Вступил в силу запрет на использование в такси иностранных автомобилей

В России с 1 июля 2021 года вступили в силу новые правила оказания услуг пассажирских перевозок. Согласно постановлению правительства № 1822/21, все юридические и частные лица, предоставляющие услуги такси, в случае необходимости обязаны заменить транспортные средства иностранного производства отечественными.

В правительстве отметили, что таксопарки и агрегаторы зачастую используют автомобили в неудовлетворительном техническом состоянии с большим пробегом. Это приводит к необратимым последствиям, создающим угрозу для жизни и здоровья водителей и пассажиров. Согласно статистическим данным, подавляющее большинство автомобилей такси, участвовавших в ДТП, были иностранного производства.

«Учитывая и так тяжелую ситуацию, президент поставил нам задачу – заботиться о здоровье граждан. Я лично и члены правительства не имеют ничего против импортных автомобилей, сами их используем вне государственной службы, но транспортные средства, используемые в такси – это подержанные автомобили, которые плохо контролируются, а их износ идёт быстрее. В то же время отечественные автомобили лучше приспособлены ко всем особенностям отечественного дорожного покрытия, легко ремонтируются и в целом надёжны. Отчасти мы можем назвать решение правительства протекционистской мерой», – прокомментировал постановление председатель правительства Михаил Мишустин.

В постановлении отмечается, что все поставщики услуг такси обязаны к 1 сентября полностью перейти на отечественный автопарк. В противном случае их лицензии аннулируют. В случае выявления нарушения требований инспекторы ГИБДД имеют право изъять транспортное средство на штрафстоянку, а самого нарушителя задержать на 15 суток.

В завершение заседания правительства премьер-министр сообщил, что меры по переводу на отечественный автотранспорт автобусных перевозок будет изучен в ближайшее время.

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