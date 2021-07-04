 

Вступил в силу запрет на использование в такси иностранных автомобилей

04.07.2021, 16:51, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В России с 1 июля 2021 года вступили в силу новые правила оказания услуг пассажирских перевозок. Согласно постановлению правительства № 1822/21, все юридические и частные лица, предоставляющие услуги такси, в случае необходимости обязаны заменить транспортные средства иностранного производства отечественными.

В правительстве отметили, что таксопарки и агрегаторы зачастую используют автомобили в неудовлетворительном техническом состоянии с большим пробегом. Это приводит к необратимым последствиям, создающим угрозу для жизни и здоровья водителей и пассажиров. Согласно статистическим данным, подавляющее большинство автомобилей такси, участвовавших в ДТП, были иностранного производства.

«Учитывая и так тяжелую ситуацию, президент поставил нам задачу – заботиться о здоровье граждан. Я лично и члены правительства не имеют ничего против импортных автомобилей, сами их используем вне государственной службы, но транспортные средства, используемые в такси – это подержанные автомобили, которые плохо контролируются, а их износ идёт быстрее. В то же время отечественные автомобили лучше приспособлены ко всем особенностям отечественного дорожного покрытия, легко ремонтируются и в целом надёжны. Отчасти мы можем назвать решение правительства протекционистской мерой», – прокомментировал постановление председатель правительства Михаил Мишустин.

В постановлении отмечается, что все поставщики услуг такси обязаны к 1 сентября полностью перейти на отечественный автопарк. В противном случае их лицензии аннулируют. В случае выявления нарушения требований инспекторы ГИБДД имеют право изъять транспортное средство на штрафстоянку, а самого нарушителя задержать на 15 суток. 

В завершение заседания правительства премьер-министр сообщил, что меры по переводу на отечественный автотранспорт автобусных перевозок будет изучен в ближайшее время. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.09 / Ученые: Болезнь Альцгеймера могут спровоцировать обычные инфекции

08.02 / Ученые обнаружили в 40 световых годах от Земли уникальную алмазную планету

26.07 / Леонид Якубович прокомментировал слухи об уходе с “Поля чудес”

16.10 / Озвучен мрачный прогноз из Роспотребнадзора по коронавирусу в России

25.11 / «И фсиновцы, и зеки говорили, что «посадили меня за правду»

09.05 / В Госдуме назвали три профессии, которым в будущем грозит исчезновение

12.05 / Мнение: После Дня Победы

27.06 / Тараканьи бега (Лукашенко заметался)

24.06 / Загадочная болезнь заставила англичанку говорить с русским акцентом

19.03 / Что приготовить в пост: салат из киноа, цукини и кумквата

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика