 

В Сети обсудили «пьяного» Порошенко после провала украинской сборной на Евро-2020

04.07.2021, 16:24, Новости дня
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Экс-президент Украины Петр Порошенко опубликовал видеозапись после поражения украинской сборной на Евро-2020, пользователи Сети обратили внимание на состояние бывшего главы государства и предположили, что он находится в состоянии алкогольного опьянения.

Видеозапись Порошенко опубликовал в своем Facebook. «Мы любим нашу сборную. Потому что мы любим Украину. (…) Мы благодарим наших ребят», – написал он.

Однако комментаторы отметили, что экс-президент ведет себя странно на видео, появились предположения, что он пьян.

«Подвыпивший Петр Порошенко с поддержкой жены высказал свое мнение», – написала Людмила Авершина.

«Сколько он принял?» – задался вопросом Alex Sadovoy.

«Петр Алексеевич, а пивка сколько ушло? Глаза у вас покосились», – отметил пользователь Vasyl Samsin.

«Ну может и выпил на эмоциях! Ну и что? А мы тут с вами что клуб трезвости? Выходной день! Эмоции!» – поддержал экс-президента Oleg Yevtushenko.

При этом многие украинцы в комментариях поблагодарили Порошенко за поддержку национальной сборной. «Вот это президент, который не спал ночь, переживал вместе народом за нашу сборную», – написала Мария Максимчук.

Напомним, четвертьфинальный матч чемпионата Европы по футболу между сборными Англии и Украины завершился крупным поражением украинцев. Игра в Риме завершилась со счетом 4:0 в пользу команды Англии.



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