На Сахалин впервые прилетел туристический чартер

Впервые на Сахалин из Москвы прибыл туристический чартер, сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.

«Впервые в истории к нам зашли чартеры федерального туроператора. Мы уверены, что направление будет пользоваться популярностью у жителей страны… Не все понимали, как сюда попасть, сколько это стоит. Поэтому был разработан готовый, понятный и доступный продукт, рассчитанный на разный ценовой сегмент. Впереди у нас ещё много работы по улучшению сервиса и инфраструктуры, но уже есть первые шаги к этому», – цитирует пресс-служба министра туризма Сахалинской области Андрея Ромашевского, информирует РИА «Новости».

Всего будет запущено 13 чартерных рейсов авиакомпании iFly Airlines на воздушных судах вместимостью 340 посадочных мест по маршруту Москва – Южно-Сахалинск – Москва. Самолеты будут летать на Сахалин еженедельно.