“Положение делает прекрасной”. Осадчая позировала в нежном фиалковом платье

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04.07.2021, 16:14, Новости дня
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Подписчики оценили внешний вид Осадчей и подчеркнули, что ей очень идет беременность.

“Первое фото очень романтичное”, – отметила kashtanova4113.

“Красивые фото, вы очень милая”, – добавила lavenderland__.

“Вам идет беременность”, – считает lyudmilayesina.

“Катя, вас само положение уже делает прекрасной на любом фото”, – уверена adamyak_l_i.

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Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Контекст:

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Сейчас ведет программу “Світське життя”, а также является ведущей проектов “Голос країни” и “Голос країни. Діти” на “1+1”.

Вместе с мужем, ведущим “1+1” Юрием Горбуновым Осадчая воспитывает сына Ивана (2017). Супруги зарегистрировали брак в начале 2017 года незадолго до рождения сына. В мае 2021 года Осадчая объявила, что ждет ребенка. Ведущая пока не сообщала, кто у нее родится – мальчик или девочка.

У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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