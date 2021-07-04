Ученые предлагают добывать ценные металлы прямо из-под вулканов

В Оксфорде рассматривают возможность добычи ценных металлов прямо из кратеров действующих вулканов. В частности, рассматриваются именно те из них, в которых недавно происходили извержения.

Таким образом, эффективные способы добычи могут быть использованы в разных районах нашей планеты, начиная с Италии и заканчивая Мексикой, Индонезией и Антильскими островами.

Ученые полагают, что новый способ добычи позволит легче получать ценные металлы, чем традиционный, основанный на плавке твердых каменных пород. Однако большим риском остается возможность спровоцировать новое извержение вулкана. Ведь шутки с природой порой обходятся человечеству очень дорого, говорят ученые. Поэтому нужно быть очень осторожным.