Пользователи не узнали располневшую Догилеву после фото с синяками

Пользователи испугались за здоровье располневшей актрисы Татьяны Догилевой после просмотра ее свежего фото. На снимке артистка предстала с со странными синяками на руке.

Новой фотографией с Татьяной Догилевой поделился публицист и политолог Николай Злобин. Он встретился с актрисой в одном из московских заведений. О дружбе знаменитостей не знали подписчики Злобина, поэтому очень удивились, когда увидели их совместный снимок.

Поклонники оказались встревожены внешним видом артистки. За последнее время Татьяна Догилева слишком поправилась. Фанатов беспокоит ее состояние здоровья, кроме мешков под глазами и отеков у нее вдобавок появился крупный синяк на руке.

Сама же Татьяна Догилева в рамках недавнего интервью призналась, что ей сложно сопротивляться возрасту. Она не стала отрицать, что имеется ряд проблем со здоровьем, но никакие диагнозы называть не стала. Актриса рассказала, что в новом образе ей предлагают сыграть «комедийных старух».