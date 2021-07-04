Депутат Рады заявил об исчезновении Зеленского

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04.07.2021, 16:04, Разное
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Президент Украины Владимир Зеленский исчез. С таким заявлением выступил депутат Верховной Рады Украины от партии “Оппозиционная платформа – За жизнь” Илья Кива.

В одной из популярных социальных сетей Кива сообщил, что главу украинского государства был “украден и заменён двойником”. Однако затем парламентарий дал понять, что это заявление шуточное. Таким образом политик решил отреагировать на слова Зеленского о том, что русские и украинцы не являются одним народом.

К публикации парламентарий прикрепил видеозапись с выступлением Владимира Зеленского ещё до избрания президентом Украины. Тогда он заявлял, что русские и украинцы являются братьями, обладают одинаковой кровью и понимают друг друга даже несмотря на различия в языках. Также Зеленский рассказал о множестве знакомых и друзей из России.

На основе этого Илья Кива сделал ироничный вывод о том, что на кадрах этого ролика – настоящий президент, за которого голосовали люди, а человек, который ныне управляет государством – самозванец или двойник.

Напомним, что в ходе прямой линии с гражданами президент России Владимир Путин заявил, что считает русских и украинцев одним народом. Вскоре после этого президент Украины Владимир Зеленский ответил на его высказывание, заявив, что у наших народов есть много общего, но одним народом они “точно не являются”.



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