Источник сообщил о намерении СК запросить арест мэра Лобни

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04.07.2021, 16:02, Новости дня
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Следственный комитет намерен просить суд отправить под арест мэра подмосковной Лобни Евгения Смышляева, задержанного в рамках уголовного дела о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следователи намерены заявить в суд ходатайство об избрании в отношении Смышляева меры пресечения в виде заключения под стражу», – передает ТАСС со ссылкой на источник.

Смышляева задержали по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями и других коррупционных преступлениях. По данным источника в силовых структурах, ранее Смышляев был оштрафован по требованию ФАС за нарушения при строительстве многоквартирных домов в Лобне. 37-летний Смышляев с 2012 по 2014 год возглавлял Контрольно-счетную палату Лобни. С 2014 по 2016 год был руководителем администрации Лобни. С 28 февраля 2017 года является главой города.

Сообщалось, что Смышляев отрицает причастность к преступлениям коррупционной направленности. Между тем ущерб по делу мэра Лобни оценили в 5 млн рублей.



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