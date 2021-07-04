При сходе сели в Крыму пострадал человек

В Бахчисарайском районе Крыма при сходе селевого потока из-за ливней пострадала женщина, сообщил вице-премьер региона Евгений Кабанов.

«У нас есть одна женщина пострадавшая, погибших, слава богу, нет на текущую минуту», – передает его слова ТАСС.

Напомним, в Бахчисарайском районе в результате сильных ливней подтопило более 50 частных домовладений. Власти Крыма сообщили, что три реки вышли из берегов в результате сильных осадков, есть угроза подтопления жилых домов в Зеленовском и Голубинском поселении.

Ранее в Крыму было объявлено штормовое предупреждение с 3 по 5 июля в связи с сильными ливнями (более 30 мм), грозами, крупным градом и шквальным ветром до 25 м/с. По прогнозам синоптиков, особенно под удар стихии могут попасть Симферополь и Южный берег Крыма.