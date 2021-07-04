“Безобразие какое-то”. Никитюк на камеру выпятила пятую точку перед соведущим
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
В публикации Никитюк появилась в купальнике, с накладными ушами и даже в костюме динозавра. На одном из снимков она изображена вместе с ее соведущим по шоу “Le Маршрутка” Игорем Новинчуком.
На другом фото Новинчук уже заснят без телеведущей и в розовом костюме феи.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
“Безобразие какое-то”, – написала oksleoni.
“Каждая фотка очень странная”, – добавила ksyushaseliukh.
“Это какой-то позор”, – отметила sixthjanuar6.
Контекст:
Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.
С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет