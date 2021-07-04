“Безобразие какое-то”. Никитюк на камеру выпятила пятую точку перед соведущим

В публикации Никитюк появилась в купальнике, с накладными ушами и даже в костюме динозавра. На одном из снимков она изображена вместе с ее соведущим по шоу “Le Маршрутка” Игорем Новинчуком.

На другом фото Новинчук уже заснят без телеведущей и в розовом костюме феи.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

“Безобразие какое-то”, – написала oksleoni.

“Каждая фотка очень странная”, – добавила ksyushaseliukh.

“Это какой-то позор”, – отметила sixthjanuar6.

Контекст:

Никитюк в 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”, а спустя год стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на этом же канале. Она снималась в четвертом и пятом сезонах шоу, а также была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1.

С 2018 года Никитюк работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”, “Кто сверху?”.

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