В Португалии за сутки подтвердили самое большое количество случаев COVID-19 с февраля

Это самое высокое число новых случаев инфекции с 12 февраля.

Более половины новых случаев выявили в столичном регионе – в Лиссабоне и близлежащих городах.

Всего в стране, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, подтвердили более 887 тыс. случаев COVID-19, умерло 17,1 тыс. человек.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

В мире по состоянию на 4 июля подтвердили 183,5 случаев коронавируса, умерло почти 4 млн человек.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

—