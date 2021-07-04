 

В России впервые за полгода за сутки выявили более 25 тыс. случаев COVID-19

04.07.2021, 15:22, Новости дня
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“За сутки зафиксировано 663 летальных исхода. За весь период в России от коронавируса скончалось 137 925 человек”, – отметили в Telegram-канале “Стопкоронавирус.РФ”.

Последний раз более 25 тыс. заболевших в РФ выявили 2 января, тогда за сутки было зафиксировано 26,3 тыс. случаев COVID-19, сообщило РБК.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, Россия находится на пятом месте в мире по распространенности COVID-19. В стране с начала пандемии подтвердили 5,5 млн случаев заболевания, умерло 135,6 тыс. человек.

Контекст:

С 7 июня в Москве и других регионах РФ фиксируется резкий рост новых случаев коронавирусной инфекции. Согласно данным ВОЗ, Россия – лидер в Европе по числу новых случаев COVID-19 за сутки. Так, 24 июня в стране зафиксировали более 20 тыс. новых больных.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, почти 90% заражений в столице России связаны с “индийским” штаммом коронавируса. Об этом он сообщал 18 июня в эфире российского “Первого канала”.

Московские власти в середине июня обязали работодателей организовать обязательную вакцинацию как минимум 60% сотрудников сфер услуг, торговли и общепита.

Впервые обнаруженный в Индии вариант коронавируса “Дельта” зарегистрировали уже в 98 странах, сообщали 2 июля в ВОЗ. Он становится доминирующим в мире из-за высокой способности передаваться от человека к человеку, отмечали в организации.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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