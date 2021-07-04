Супруги Бекхэм празднуют 22-ю годовщину свадьбы. Трогательные архивные кадры
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Виктория Бекхэм опубликовала в Instagram ролик, где показала немало архивных кадров. На видео влюбленные обнимаются, смеются, танцуют и развлекаются.
“Я люблю тебя, Дэвид. Счастливой годовщины”, – подписала она пост.
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Дэвид Бекхэм тоже не остался в стороне и поделился в Instagram серией совместных снимков, на которых супруги одеты в парные комплекты одежды.
“22 года спустя все еще сочетаем наряды. С юбилеем, так тебя люблю и спасибо за то, что подарила мне наших замечательных детей, чтобы мы все могли одеваться одинаково”, – оставил он шутливую подпись.
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Контекст:
Дэвид и Виктория Бекхэмы поженились 4 июля 1999 года. У супругов четверо детей: Бруклин Джозеф (1999), Ромео Джеймс (2002), Круз Дэвид (2005) и дочь Харпер Севен, которой в прошлом году исполнилось девять лет.
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