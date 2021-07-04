 

Эксперты пояснили, как распознать поддельный QR-код

04.07.2021, 15:20, Новости дня
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Специалисты компании ESET дали несколько советов представителям сферы общественного питания столичного региона по поводу того, как можно распознать поддельные QR-коды, дающие якобы право посещать такие заведения в рамках борьбы с пандемией коронавируса.

Они советуют, прежде всего, обращать внимание на то, с какого домена получен QR-код. Если это не immune.mos.ru, то код поддельный, говорят специалисты.

Также можно обратить внимание на левую часть рисунка. Там обязательно должен быть «замок». Обычно поддельщики просто копируют страницы официального портала. Но полностью повторить все элементы все равно невозможно. В результате получается нечто подобное на фальшивые денежные купюры, причем, очень низкого качества.



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