 

В США создан робот-таракан

04.07.2021, 15:20, Новости дня
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Свою уникальную разработку представили американские инженеры. Созданный ими робот очень мал, и он внешне очень напоминает таракана. Впрочем, это не случайно, так как робот-таракан должен проникать в самые маленькие щели и передвигаться в недоступных для человека пространствах.

Наверняка все уже поняли, что насекомое стало прообразом для умной машины. Робот быстро бегает на своих ножках, обследуя различные пространства и плоскости. Например, с его помощью можно оперативно выявлять места утечки газа в трубопроводных системах различных зданий.

Как поясняют ученые из университета Беркли (Калифорния, США), которым принадлежит авторство на изобретение, их робот в недалеком будущем может стать незаменимым помощником в очень многих сферах человеческой деятельности.



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