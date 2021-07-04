В США создан робот-таракан

Свою уникальную разработку представили американские инженеры. Созданный ими робот очень мал, и он внешне очень напоминает таракана. Впрочем, это не случайно, так как робот-таракан должен проникать в самые маленькие щели и передвигаться в недоступных для человека пространствах.

Наверняка все уже поняли, что насекомое стало прообразом для умной машины. Робот быстро бегает на своих ножках, обследуя различные пространства и плоскости. Например, с его помощью можно оперативно выявлять места утечки газа в трубопроводных системах различных зданий.

Как поясняют ученые из университета Беркли (Калифорния, США), которым принадлежит авторство на изобретение, их робот в недалеком будущем может стать незаменимым помощником в очень многих сферах человеческой деятельности.