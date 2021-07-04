Пиратское ПО на Android может быть уловкой мошенников

Эксперт Денис Чернов предупредил пользователей о том, что пиратское ПО, устанавливаемое на платформу Android, может оказаться уловкой мошенников. В связи с этим необходимо воздержаться от загрузки такого софта.

Чернов заявил, что пиратские версии ПО нередко имеют различные вредоносные функции. В их число входит шифрование персональной информации, собранной с девайса. Также речь идет о программах-вымогателях, которые частично или же полностью блокируют доступ к гаджету. Юзеру предлагается заплатить выкуп, чтобы продолжить пользоваться своим смартфоном.

Кроме того, распространены кейлоггеры. Они незаметно на сторонний сервер направляют данные, включая пароли и логины, пишет портал «Политэксперт».