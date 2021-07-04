 

Пиратское ПО на Android может быть уловкой мошенников

04.07.2021, 15:18, Разное
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Эксперт Денис Чернов предупредил пользователей о том, что пиратское ПО, устанавливаемое на платформу Android, может оказаться уловкой мошенников. В связи с этим необходимо воздержаться от загрузки такого софта.
Чернов заявил, что пиратские версии ПО нередко имеют различные вредоносные функции. В их число входит шифрование персональной информации, собранной с девайса. Также речь идет о программах-вымогателях, которые частично или же полностью блокируют доступ к гаджету. Юзеру предлагается заплатить выкуп, чтобы продолжить пользоваться своим смартфоном.

Кроме того, распространены кейлоггеры. Они незаметно на сторонний сервер направляют данные, включая пароли и логины, пишет портал «Политэксперт».



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