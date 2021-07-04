 

Глава офиса Зеленского обсудил с Нуланд участие США в переговорах по Донбассу

04.07.2021, 15:10, Новости дня
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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак обсуждает с заместителем госсекретаря США Викторией Нуланд участие Вашингтона в процессе по урегулированию конфликта в Донбассе, рассказал пресс-секретарь украинской делегации в контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

«США являются членами ОБСЕ, значит, они имеют право войти в этот формат. Это техническая возможность. Вопрос, скорее, идет вот о чем: будет ли достигнута принципиальная договоренность такого характера. Сейчас между политическим советником президента Зеленского Андреем Ермаком, который также возглавляет офис президента, идут интенсивные консультации с Викторией Нуланд, которая назначена в США главным должностным лицом по вопросам Украины и урегулирования конфликта с РФ. Кроме того, насколько я знаю из открытых источников, Нуланд очень интенсивно общается с Козаком (Дмитрий Козак – заместитель главы администрации президента России)", – сказал Арестович в эфире телеканала «Дом», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что результаты переговоров станут известны после визита Зеленского в Вашингтон в конце июля.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США готовы оказать помощь в поддержке минского процесса по Украине при условии, если этого будет хотеть, в том числе, и Россия.



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