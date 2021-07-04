От «Челюстей» до «Титаника»: потрясающие закадровые фотографии из известных фильмов, или Как проходили съемки на самом деле

Представьте, что вы оказались на съемках таких культовых фильмов, как «Титаник», «Джеймс Бонд», «Звездные войны» и «Сияние». Конечно, это должно быть действительно странное, но в то же время потрясающее переживание – видеть детализированные модели кораблей и зданий или актеров, берущих перерыв на обед, все еще одетых в свою сценическую одежду или костюмы. К счастью, во многих фильмах есть кадры этого волшебного закулисного мира.

Не ешь меня, или прогулки по лабиринту

На главном фото изображен Стивен Спилберг, лежащий в пасти аниматронной акулы на съемках фильма «Челюсти» в 1975 году.

А вот знаменитый лев – фирменный знак MGM, который был снят вместе с настоящим львом в 1928 году для экранных титров американской киномкомпании «Метро-Гольден-Майер».

Все мы помним фильм-фэнтези о параллельных мирах «Лабиринт Фавна». За кулисами съемок произошла забавная сцена, которую и запечатлел фотограф.

В кадре – Дуг Джонс, сыгравший Фавна в киноленте, который держит на руках другую героиню фильма – Офелию, в перерыве между съемками. И совсем не страшно…

Закадровые секреты парка

Реальных размеров чудовищные динозавры на самом деле оказались не такими уж грозными.

Так выглядел аниматроник Ти-Рекс на съемках «Парка Юрского периода», съемки фильма состоялись в 1993 году.

Секреты кинематографистов

Когда мы смотрим фильмы с необычными эффектными сценами, такими как появление чудовищно больших героев, привидений, древних животных, мы верим, что все так и есть. А порой за подобными «реальными» картинами стоят оригинальные придумки режиссеров и операторов.

Вот как на самом деле выглядит Человек-зефир из фильма «Охотники за привидениями». Рост этого великана составляет всего 7 футов (примерно 2 метра), главное – взять правильный ракурс.

Или еще один пример. Чтобы сделать кадры от первого лица для инопланетян, во время съемок фильма «Инопланетянин» кинокамера была покрыта белой тканью с двумя отверстиями-глазами инопланетных существ.

Романтика на отдыхе, или что осталось за кадром

При съемках знаменитого фильма «Титаник» тоже бывало всякое, особенно в перерывах между сценами.

На фото Джеймс Кэмерон присоединяется к Леонардо Ди Каприо и Кейт Уинслет на палубе корабля после съемок знаменитой романтической сцены полета над океаном.

А вот как снималась драматическая сцена гибели «Титаника». На фото видно, как экипаж добавляет последние штрихи к одной из моделей, использованных в кинофильме.

А вот эта гигантская пчела была специально создана для сцены поездки на пчелах в фильме «Дорогая, я уменьшил детей» 1989 года.

Уилл Смит на съемках фантастического фильма «Я – легенда» в 2007 году.

Конечно, интересно заглянуть за кулисы кинематографа, но только лишь затем, чтобы еще раз поразиться удивительному мастерству режиссера, актеров, операторов и целой армии разработчиков трюков. Ведь в фильме все выглядит исключительно реально, не подкопаешься. Настоящее искусство кино!