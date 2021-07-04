Jerry Heil рассекретила, сколько стоят ее песни

“Честно, я не помню ни одного прайса. Вова [Дантес] всегда переплачивает, и он настолько щедрый, что мне хочется извиниться после того, как он присылает мне деньги. В среднем я оцениваю свои песни в районе нескольких тысяч долларов”, – сказал она в интервью Кате Осадчей.

Отвечая на вопрос, не жаль ли ей продавать свои песни, артистка сравнила себя с суррогатной матерью: “Я знаю заранее, для кого я “вынашиваю” эту песню”.

Jerry Heil призналась, что у нее написана песня для Тины Кароль, но она стесняется ей ее показать.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:

Jerry Heil (настоящее имя – Яна Шемаева) родилась в 1995 году в Василькове Киевской области. Она стала популярной весной 2019 года после выхода песни “#Охрана_Отмєна”.

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