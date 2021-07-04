 

Кныш: Всегда считал конкурсы красоты выставкой собачек, где богатые дяди выбирают себе новое домашнее животное, доморощенное “чихуа-нихуа”

04.07.2021, 14:28, Новости дня
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Порадовал последний абзац в описании Всеукраинского конкурса красоты: “конкурсантки не должны иметь татуировок, имплантов, нарощенных волос, увеличенных губ, а также не быть эскортницами”.

А также не быть эскортницами! Нет, ну вы представляете, это выходит проблема всеукраинского масштаба – найти натуральную девочку без сделанных губ и не из эскорта. Причем это не мое мнение, а вон – организаторы пишут.

С другой стороны: я всегда считал конкурсы красоты эдакой выставкой собачек, где богатые дяди выбирают себе новое домашнее животное, доморощенное “чихуа-нихуа”. Похоже, в мире дорогих игрушек тоже поддерживают “экотренды” и теперь девчулей просят подавать без пластмассы и силикона.

P.S. Дамы, вы все прекрасны от природы, кто бы что там ни говорил, ваше тело – ваше дело, тут просто пишут, что натуральных, видимо, осталось мало. Я бы задумался, ведь раньше было: “О, у тебя тату, оригинально, а что оно значит?” А сейчас: “О, у тебя что, нет тату? А что это значит?”.

Источник: Никита Кныш / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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