 

“Соблазнительные изгибы”. Бывшая жена Dzidzio в бикини поразила роскошными ногами и плоским животом

04.07.2021, 14:28, Новости дня
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Артистка эффектно легла на шезлонг в воде, демонстрируя изящную фигуру и роскошные ноги, и предложила подписчикам придумать подпись к фото.

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Публикация от SLAVIA (@slavia_official)

“Спящая Афродита”, – прокомментировала juliekondratenko.

“Мечта Нептуна”, – добавила te.kucher.

“Соблазнительные изгибы”, – написала malenjkakrasunja.

Контекст:

Slavia (Ярослава Притула) – украинская певица и педагог по вокалу. В 2013 году после продолжительных отношений она вышла замуж за украинского певца, артиста и продюсера Dzidzio (настоящее имя – Михаил Хома).

24 апреля 2021 года Dzidzio заявил, что они с женой больше не пара. “Мы договорились развестись”, – рассказал артист, уточнив, что около девяти месяцев они живут раздельно.

Комментируя заявление мужа о разводе, Slavia призналась, что до последнего пыталась спасти брак. В марте 2021 года Slavia жаловалась, что муж уделяет ей мало времени, но не говорила о том, что они расстались.

Детей у пары нет. По словам певицы, она мечтала о материнстве, но у супруга не было на это времени.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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