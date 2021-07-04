Созданы нанороботы для очистки воды и почвы

В американском университете штата Колорадо разработали технологию поиска загрязнений в воде и почве, а также очистки окружающей среды при помощи нанороботов.

Ученые обнаружили, что микроскопические аппараты способны передвигаться и действовать в два десятка раза быстрее, чем их портативные аналоги, которые, впрочем, намного больше по размерам.

В данном случае речь идет о реальной возможности очищать от загрязнений целые территории, говорят специалисты. Потребность в этом сегодня огромная. Наука предлагает новые технические решения, которые позволяют реализовать самые смелые проекты. Кстати, предлагаемые нанороботы состоят всего-то из двух частиц кремнезема. Так что увидеть их можно только при помощи самых мощных микроскопов.