Созданы нанороботы для очистки воды и почвы

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04.07.2021, 14:26, Новости дня
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В американском университете штата Колорадо разработали технологию поиска загрязнений в воде и почве, а также очистки окружающей среды при помощи нанороботов.

Ученые обнаружили, что микроскопические аппараты способны передвигаться и действовать в два десятка раза быстрее, чем их портативные аналоги, которые, впрочем, намного больше по размерам.

В данном случае речь идет о реальной возможности очищать от загрязнений целые территории, говорят специалисты. Потребность в этом сегодня огромная. Наука предлагает новые технические решения, которые позволяют реализовать самые смелые проекты. Кстати, предлагаемые нанороботы состоят всего-то из двух частиц кремнезема. Так что увидеть их можно только при помощи самых мощных микроскопов.



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