 

Ученые из Калифорнии сумели улучшить качество винограда

04.07.2021, 14:26, Новости дня
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Как сообщили представителя Аделаидского университета (Калифорния, США), в процессе экспериментов с виноградом удалось существенно улучшить качество плодов.

Усилились вкусовые качества, говорят представители исследовательской группы. Также улучшился аромат получаемых из новых сортов винограда вин.

Американские ученые отмечают, что им удалось достичь того же качества продукта, которое можно найти только во французских продуктах. Секрет успеха оказался достаточно прост, хотя достичь его было трудновато. А надо было всего лишь замедлить процесс созревания винограда, чего удалось добиться американцам в процессе длительных экспериментов. Кстати, ускорение вело лишь к ухудшению качества продукта.



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