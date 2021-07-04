 

Синоптик пообещал возвращение аномальной жары в Центральную Россию

04.07.2021, 14:18, Разное
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На следующей неделе в Центральную Россию вернётся аномально жаркая погода. Об этом рассказал ведущий специалист центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец.

По словам Тишковца, во второй половине недели многие регионы окажутся под влиянием антициклона из Скандинавии, в результате чего воздух прогреется до 30 градусов тепла и выше. Специалист отметил, что температура будет повышаться постепенно: сначала днём будет от 22 до 27 градусов тепла, в середине недели – 25-30, а к выходным столбики термометров могут подняться до 33 градусов Цельсия. Ночи также потеплеют с 14 до 19 градусов.

При этом в Московском и ряде других европейских регионов страны будет практически идеально ясное небо, а ветер будет очень слабым. Это, среди прочего, приведёт к тому, что температура будет превышать многолетнюю климатическую норму для июля на пять-семь градусов.

Евгений Тишковец также предупредил, что вместе с температурой будет расти и атмосферное давление. К концу недели показатели ртутных столбов поднимутся до 757 миллиметров, что на 12 миллиметров больше нормы. Тишковец подчеркнул, что аналогичное давление ощущается на глубине свыше ста метров под землёй и может нанести вред людям, страдающим от гипертонии.



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