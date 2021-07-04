Украина вышла из еще одного соглашения со странами СНГ

Украина официально вышла из соглашения Содружества независимых государств (СНГ), которое призвано регулировать защиту прав потребителей.

«Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества независимых государств в области защиты прав потребителей, совершенного 25 января 2000 года в городе Москве и ратифицированного законом от 7 марта 2002 года», – говорится в постановлении, опубликованном в газете «Голос Украины», закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее сообщалось, что Украина выходит из двух соглашений Содружества Независимых государств (СНГ) об авиации и воздушном пространстве, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.