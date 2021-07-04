Украина вышла из еще одного соглашения со странами СНГ
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Украина официально вышла из соглашения Содружества независимых государств (СНГ), которое призвано регулировать защиту прав потребителей.
«Выйти из Соглашения об основных направлениях сотрудничества государств-участников Содружества независимых государств в области защиты прав потребителей, совершенного 25 января 2000 года в городе Москве и ратифицированного законом от 7 марта 2002 года», – говорится в постановлении, опубликованном в газете «Голос Украины», закон подписал президент Украины Владимир Зеленский.
Ранее сообщалось, что Украина выходит из двух соглашений Содружества Независимых государств (СНГ) об авиации и воздушном пространстве, соответствующий указ подписал президент страны Владимир Зеленский.
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