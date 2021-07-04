В Кремле указали на попытки Украины представить Россию участницей конфликта в Донбассе

Попытки Украины размыть Минские договоренности и представить Россию участницей конфликта в Донбассе являются неприемлемыми, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире телеканала «Россия-1».

«Главная проблема – это то, что Украина не хочет выполнять Минские договоренности (…) [и] последовательно пытается размывать важность Минских договоренностей, говоря о том, что нужно их чем-то заменить, что они уже вроде как неживые, эти Минские договоренности», – передает его слова ТАСС.

Песков отметил, что у Украины есть убежденная позиция попытаться представить Россию участницей конфликта в Донбассе, «что совершенно не соответствует действительности». «Это неприемлемо ни для нас, ни для других, наверное, участников [нормандской] «четверки», – подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Между тем Москва не намерена закрывать глаза «на гуманитарные проблемы нескольких миллионов человек, отторгнутых своим государством и взятым своим государством в страшную блокаду». РФ оказывала гуманитарную помощь Донбассу и будет продолжать это делать.

«Москва, Париж и Берлин делают все возможное, чтобы все-таки обеспечить реализацию минского Комплекса мер, ибо только через реализацию этого Комплекса мер лежит путь к урегулированию [ситуации в Донбассе]», – подчеркнул Песков.

Ранее пресс-секретарь министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что РФ сознательно разрушает минские договоренности путем выдачи российских паспортов жителям Донбасса.

Между тем официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что выдача российских паспортов жителям Донбасса стала следствием невыполнения Киевом Минских соглашений, это вынужденная гуманитарная мера со стороны России.