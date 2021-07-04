 

Песков: НАТО является дестабилизирующим элементом на континенте

04.07.2021, 14:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакую стабильность на континенте НАТО не несет, этот блок создавался для противостояния и конфронтации и является элементом дестабилизирующим.

«Автомат Калашникова, он не может быть ничем, кроме автомата Калашникова. И так же НАТО. Не может быть ничем, кроме НАТО. Это блок, который создавался для противостояния, для конфронтации… Эти функции он продолжает выполнять, ибо он не заточен не на что другое. Никакую стабильность он не несет на континенте. Наоборот, это является элементом дестабилизирующим», – сказал Песков в программе на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что РФ всегда сохраняла заинтересованность в налаживании с НАТО конструктивных отношений. Даже с Североатлантическим альянсом можно и нужно говорить, потому что только в диалоге можно точно доводить до визави свои озабоченности», – добавил представитель Кремля.

По его словам, Россия, несмотря на попытки возобновить диалог с НАТО, сталкивается с попыткой навязать ей «повестку дня», причем в ультимативной форме, что пока делает этот диалог невозможным.

Кроме того, Песков заявил, что Песков заявил, что в Европе сложилась парадоксальная ситуация – «младоевропейцы» фактически провоцируют напряженность. «Ну смотрите, давайте возьмем страны Прибалтики. Это те страны, которые принимают у себя истребители американские, которые, собственно, делают всё возможное, чтобы туда зазывать зарубежные войска, приближать их к нашим границам, это те страны, которые ежедневно говорят о том, что они видят в РФ опасность и чувствуют эту опасность непосредственно на своей шкуре», – сказал он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что страны Прибалтики, размещая американские войска, фактически еще больше нагнетают обстановку, приводят к большей напряженности в отношениях.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и их союзники превращают акваторию Черного моря в зону силового противостояния, их маневры имеют «явный антироссийский подтекст».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

28.07 / Польша, Литва и Украина создали «Люблинский треугольник»

08.08 / Киев решил приостановить работу КПП на границе с Крымом

11.11 / Подполковник ВСУ рассказал, что “в результате предательства в руководстве Украины” была сорвана спецоперация разведки в оккупированном Донецке

28.01 / Эксперт: Премьер Чехии не имеет полномочий возвращать памятник Коневу в центр Праги

05.02 / “Он был шулер всесоюзного масштаба”. Жена Кошевого рассказала, за что убили ее отца

03.05 / Россия имеет секретный список чиновников ЕС, которым запрещен въезд – евродепутат

14.05 / 1+1 – украинские политики подрались в прямом эфире

02.07 / “Валенсия” Черышева потерпела третье поражения кряду в Ла Лиге

04.02 / В Киевской области женщина устроила пожар в гостинице из-за ссоры с администратором

01.09 / Эксперт объяснил растущую популярность врио губернатора Иркутской области

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика