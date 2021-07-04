Песков: НАТО является дестабилизирующим элементом на континенте

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что никакую стабильность на континенте НАТО не несет, этот блок создавался для противостояния и конфронтации и является элементом дестабилизирующим.

«Автомат Калашникова, он не может быть ничем, кроме автомата Калашникова. И так же НАТО. Не может быть ничем, кроме НАТО. Это блок, который создавался для противостояния, для конфронтации… Эти функции он продолжает выполнять, ибо он не заточен не на что другое. Никакую стабильность он не несет на континенте. Наоборот, это является элементом дестабилизирующим», – сказал Песков в программе на телеканале «Россия 1», передает РИА «Новости».

Он также подчеркнул, что РФ всегда сохраняла заинтересованность в налаживании с НАТО конструктивных отношений. Даже с Североатлантическим альянсом можно и нужно говорить, потому что только в диалоге можно точно доводить до визави свои озабоченности», – добавил представитель Кремля.

По его словам, Россия, несмотря на попытки возобновить диалог с НАТО, сталкивается с попыткой навязать ей «повестку дня», причем в ультимативной форме, что пока делает этот диалог невозможным.

Кроме того, Песков заявил, что Песков заявил, что в Европе сложилась парадоксальная ситуация – «младоевропейцы» фактически провоцируют напряженность. «Ну смотрите, давайте возьмем страны Прибалтики. Это те страны, которые принимают у себя истребители американские, которые, собственно, делают всё возможное, чтобы туда зазывать зарубежные войска, приближать их к нашим границам, это те страны, которые ежедневно говорят о том, что они видят в РФ опасность и чувствуют эту опасность непосредственно на своей шкуре», – сказал он.

Пресс-секретарь подчеркнул, что страны Прибалтики, размещая американские войска, фактически еще больше нагнетают обстановку, приводят к большей напряженности в отношениях.

Ранее представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и их союзники превращают акваторию Черного моря в зону силового противостояния, их маневры имеют «явный антироссийский подтекст».