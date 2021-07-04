 

“Изысканно и невероятно вкусно”. Хименес-Браво поделился рецептом французских блинчиков с черешней

04.07.2021, 13:34, Новости дня
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“Как насчет изысканного и невероятно вкусного воскресного завтрака? Приготовим креп-сюзет вместе?” – написал шеф-повар.

Для приготовления блинчиков необходимо:

шоколад 200 гр.
сливки 30% 150 гр.
коньяк 60 гр.
блины 4–5 шт.
черешни 100 гр. без косточки
вишневый сок 150 гр.
масло сливочное 40 гр.
цедра лимона 2 гр.
палка корицы 1 шт.
мед 40 гр.

Сливки разогреть до кипения, добавить шоколад, перемешать до однородной массы и добавить 10 грамм коньяка. Отправить в холодильник на час.

Блины сложить конвертиком и выложить на холодную сковороду, добавить сверху блинов все ингредиенты, кроме оставшегося коньяка. Поставить на средний огонь на две минуты, перевернуть блины, добавить коньяк и поджечь. Когда огонь погаснет, блины готовы.

Выкладываем теплые креп-сюзет и сверху на них ганаш из шоколада, украшаем мятой и черешней.

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Публикация от Hector Jimenez-Bravo (@hectorjimenezbravo)

Контекст:

Хименес-Браво родился в Колумбии. В 2011 году продюсеры канала СТБ пригласили колумбийского шеф-повара занять место судьи на проекте “МастерШеф”. Он возглавляет международную консалтинговую компанию Bravo Restaurant Group, которая занимается открытием ресторанов по всему миру.

В 2016 году Хименес-Браво открыл в Киеве ресторан китайской кухни, в 2017-м – кондитерскую, а в 2018 году стал сооснователем ресторана вьетнамской кухни. Осенью 2020 года состоялось открытие его ресторана азиатской кухни.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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