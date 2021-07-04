 

В США начали экспериментальную вакцинацию от COVID-19 животных в зоопарках

04.07.2021, 13:34, Новости дня
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Компания Zoetis пожертвовала 11 тыс. доз вакцины против COVID-19 для иммунизации животных в почти 70 зоопарках страны Препарат разрешен для экспериментального использования министерством сельского хозяйства США.

В Oakland Zoo вакцинация стартовала 29 июня. Первую из двух доз препарата получили тигры, черные медведи, медведи гризли, горные львы и хорьки. На очереди – шимпанзе, летучие мыши и свиньи.

“Мы счастливы, что теперь можем лучше защитить наших животных с помощью этой вакцины, и очень благодарны Zoetis не только за ее создание, но и за то, что они пожертвовали ее нам и десяткам других аккредитованных AZA зоопарков в США”, – сказал доктор Алекс Герман.

Вакцина Zoetis от COVID-19 разработана специально для животных.

“Когда первая собака была инфицирована COVID-19 в Гонконге в прошлом году, мы сразу же начали работу над вакциной, которую можно было бы использовать для домашних животных, и через восемь месяцев завершили наши первоначальные исследования безопасности, которые мы представили на всемирной конференции”, – заявили разработчики.

Фото: oaklandzoo.org
Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила распространение коронавируса пандемией.

5 апреля 2020 года в зоопарке Бронкса в Нью-Йорке подтвердили коронавирус у малайской тигрицы, а спустя две недели болезнь выявили еще у семерых животных.

В декабре в зоопарке Барселоны коронавирусную инфекцию подтвердили у 16-летних львиц Залы, Ним, Ран-Ран и у льва по кличке Киумбе.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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