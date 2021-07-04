Зеленский рассказал, когда США начнут передачу Украине боевых катеров Mark VI

“Украина вместе с США, Великобританией, Турецкой Республикой и многими другими нашими друзьями активно реализует совместные масштабные проекты по обновлению нашего корабельного состава, построению современной военно-морской инфраструктуры, подготовке личного состава”, – сказал президент.

По его словам, военно-морская база “Восток” в Бердянске “наращивает мощности и активно строит свою инфраструктуру”.

“В порту Южном формируется инфраструктура, развернуто управление дивизионом кораблей, базируются два катера типа Island и ожидается пополнение – еще минимум три катера, которые сейчас проходят модернизацию в США. В следующем году американская сторона начнет передачу Украине скоростных боевых катеров Mark VI”, – заявил глава государства.

Контекст:

В оборонном бюджете США на 2021 год на расходы на вооружения, личный состав, операции за рубежом и другие вопросы обороны предусмотрено $740 млрд. В документе, в частности, предусмотрены дополнительные санкции против газопровода “Северный поток – 2” и $250 млн военной помощи Украине.

6 марта 2020 года сообщалось, что члены Конгресса США были проинформированы о планах Пентагона направить Украине новый транш военной помощи. Он включает, в частности, противоартиллерийские радары и патрульные катера Mark VI на общую сумму $125.

До декабря 2022 года Украина получит от США два новых патрульных катера Mark VI, сообщал Пентагон.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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